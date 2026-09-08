CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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08.09.2026 10:02:16
SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine CPH Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CPH Group-Aktien gewesen.
Am 08.09.2025 wurde die CPH Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das CPH Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.736 CPH Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 810.44 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 07.09.2026 auf 59.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 18.96 Prozent vermindert.
CPH Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 356.29 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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