SPI-Titel CPH Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CPH Group von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der CPH Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des CPH Group-Papiers betrug an diesem Tag 73.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.362 CPH Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (60.40 CHF), wäre die Investition nun 82.29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 17.71 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von CPH Group belief sich zuletzt auf 358.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch