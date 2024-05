SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich COSMO Pharmaceuticals-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Wert COSMO Pharmaceuticals am 24.05.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 2.14 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die COSMO Pharmaceuticals-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 105.77 Prozent angezogen.

Entwicklung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte der COSMO Pharmaceuticals-Titel am Tag der Hauptversammlung via SIX bei 71.50 CHF. Am heutigen Dienstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den COSMO Pharmaceuticals-Anteilsschein. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die COSMO Pharmaceuticals-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die COSMO Pharmaceuticals-Dividendenrendite für 2023 beträgt 3.90 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1.67 Prozent betrug.

Reale Rendite und COSMO Pharmaceuticals-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von COSMO Pharmaceuticals via SIX 44.44 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 52.32 Prozent stärker zugenommen als der COSMO Pharmaceuticals-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie COSMO Pharmaceuticals

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 1.75 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.45 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von COSMO Pharmaceuticals

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens COSMO Pharmaceuticals beläuft sich aktuell auf 1.159 Mrd. EUR. Das KGV von COSMO Pharmaceuticals beläuft sich aktuell auf 626.08. 2023 setzte COSMO Pharmaceuticals 101.480 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 0.09 EUR.

Redaktion finanzen.ch