SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64.30 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155.521 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (60.10 CHF), wäre die Investition nun 9’346.81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6.53 Prozent verkleinert.

Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 987.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch