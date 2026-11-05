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05.11.2026 10:02:01
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in COSMO Pharmaceuticals-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64.30 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 155.521 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (60.10 CHF), wäre die Investition nun 9’346.81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6.53 Prozent verkleinert.
Alle COSMO Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 987.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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COSMO Pharmaceuticals am 05.11.2026
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