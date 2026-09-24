SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80.90 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 123.609 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 23.09.2026 7’206.43 CHF wert, da der Schlussstand 58.30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27.94 Prozent.

Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 999.01 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch