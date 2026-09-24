COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in COSMO Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren COSMO Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80.90 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 123.609 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen COSMO Pharmaceuticals-Aktien wären am 23.09.2026 7’206.43 CHF wert, da der Schlussstand 58.30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27.94 Prozent.
Der COSMO Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 999.01 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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