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26.11.2026 10:02:03
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein COSMO Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in COSMO Pharmaceuticals-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das COSMO Pharmaceuticals-Papier 182.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 54.945 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 54.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’967.03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 70.33 Prozent vermindert.
COSMO Pharmaceuticals wurde am Markt mit 942.35 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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