SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 146.50 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.826 COSMO Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 55.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 378.84 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 62.12 Prozent vermindert.

COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 953.04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch