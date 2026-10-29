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29.10.2026 10:02:11
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem COSMO Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 146.50 CHF. Bei einem COSMO Pharmaceuticals-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.826 COSMO Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 55.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 378.84 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 62.12 Prozent vermindert.
COSMO Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 953.04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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COSMO Pharmaceuticals am 29.10.2026
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