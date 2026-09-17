COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen COSMO Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die COSMO Pharmaceuticals-Aktie letztlich bei 42.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die COSMO Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23.419 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 52.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’224.82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.48 Prozent erhöht.
Am Markt war COSMO Pharmaceuticals jüngst 895.04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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