SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das COSMO Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen COSMO Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 36.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das COSMO Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.732 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156.83 CHF, da sich der Wert einer COSMO Pharmaceuticals-Aktie am 11.11.2026 auf 57.40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 56.83 Prozent vermehrt.

COSMO Pharmaceuticals war somit zuletzt am Markt 990.92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch