COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel COSMO Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COSMO Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in COSMO Pharmaceuticals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden COSMO Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren COSMO Pharmaceuticals-Anteile 37.50 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 266.667 COSMO Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 49.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’200.00 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für COSMO Pharmaceuticals eine Börsenbewertung in Höhe von 842.06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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