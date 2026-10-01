Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Compagnie Financiere Tradition-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 280.00 CHF. Bei einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.714 Compagnie Financiere Tradition-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (252.00 CHF), wäre die Investition nun 9’000.00 CHF wert. Damit wäre die Investition um 10.00 Prozent gesunken.
Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 1.92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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