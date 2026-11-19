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|Rentable Compagnie Financiere Tradition-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Compagnie Financiere Tradition-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 71.28 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.403 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (250.00 CHF), wäre das Investment nun 350.72 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 250.72 Prozent.
Compagnie Financiere Tradition markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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