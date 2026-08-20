Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Compagnie Financiere Tradition-Anlage im Blick
|
20.08.2026 10:02:04
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Compagnie Financiere Tradition-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 20.08.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111.82 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89.432 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Papiere wären am 19.08.2026 23’699.41 CHF wert, da der Schlussstand 265.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 136.99 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2.02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compagnie Financiere Tradition S.A.
|
10:02
|SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
06.08.26
|CFT-Aktie fällt: Brokergruppe steigert Umsatz im Halbjahr deutlich (AWP)
|
06.08.26
|SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compagnie Financiere Tradition von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI im Aufwind (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Compagnie Financiere Tradition S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.