SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 20.08.2021 wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111.82 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Compagnie Financiere Tradition-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89.432 Compagnie Financiere Tradition-Anteilen. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Papiere wären am 19.08.2026 23’699.41 CHF wert, da der Schlussstand 265.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 136.99 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Compagnie Financiere Tradition belief sich zuletzt auf 2.02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch