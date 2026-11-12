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|Lukrative Compagnie Financiere Tradition-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurden Compagnie Financiere Tradition-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Compagnie Financiere Tradition-Papier bei 106.89 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hat, hat nun 93.553 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 251.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’528.58 CHF wert. Mit einer Performance von +135.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Compagnie Financiere Tradition jüngst 1.88 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Compagnie Financiere Tradition am 12.11.2026
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