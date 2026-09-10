Compagnie Financiere Tradition Aktie 1434511 / CH0014345117
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Compagnie Financiere Tradition-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Compagnie Financiere Tradition-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 116.50 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 85.837 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’532.19 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 09.09.2026 auf 262.50 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 22’532.19 CHF entspricht einer Performance von +125.32 Prozent.
Der Marktwert von Compagnie Financiere Tradition betrug jüngst 2.02 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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