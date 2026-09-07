Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Comet-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Comet-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Comet-Aktie an diesem Tag bei 350.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.531 Comet-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.09.2026 9’791.73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 343.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.08 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Comet bezifferte sich zuletzt auf 2.67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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