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Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

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Comet-Anlage unter der Lupe 05.10.2026 10:02:19

SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Comet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Comet
374.87 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das Comet-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 339.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.295 Comet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 382.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 112.80 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12.80 Prozent vermehrt.

Der Comet-Wert an der Börse wurde auf 2.98 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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