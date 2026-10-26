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|Comet-Investmentbeispiel
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26.10.2026 10:02:25
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Comet-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Comet-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Comet-Aktie an diesem Tag 176.20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Comet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.568 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188.54 CHF, da sich der Wert eines Comet-Anteils am 23.10.2026 auf 332.20 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 188.54 CHF entspricht einer Performance von +88.54 Prozent.
Der Börsenwert von Comet belief sich jüngst auf 2.58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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