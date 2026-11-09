|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Comet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 85.65 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Comet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.754 Comet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 298.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34’792.76 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 247.93 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
10:02
|SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Comet Aktie News: Comet am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Comet Aktie News: Comet am Vormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|SIX-Handel: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart leicht an, während der deutsche Leitindex ebenfalls ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.