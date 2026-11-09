SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Comet von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Comet-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Comet-Papier an diesem Tag bei 85.65 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Comet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.754 Comet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 298.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34’792.76 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 247.93 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch