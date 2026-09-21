SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Comet-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 201.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.960 Comet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 1’662.70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 335.20 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66.27 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Comet eine Börsenbewertung in Höhe von 2.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch