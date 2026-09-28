Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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|Rentabler Comet-Einstieg?
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Comet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 201.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49.702 Comet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 356.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’713.72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77.14 Prozent erhöht.
Comet war somit zuletzt am Markt 2.77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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