SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comet von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Comet-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 201.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Comet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49.702 Comet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Comet-Papiers auf 356.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’713.72 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77.14 Prozent erhöht.

Comet war somit zuletzt am Markt 2.77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch