Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Titel Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Comet-Aktien verdienen können.
Das Comet-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 85.05 CHF. Bei einem Comet-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.176 Comet-Aktien. Die gehaltenen Comet-Aktien wären am 11.09.2026 403.53 CHF wert, da der Schlussstand 343.20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 303.53 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Comet eine Marktkapitalisierung von 2.66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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