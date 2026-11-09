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|COLTENE-Investition im Blick
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in COLTENE von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in COLTENE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 09.11.2023 wurde die COLTENE-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.504 COLTENE-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 764.34 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 06.11.2026 auf 49.30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23.57 Prozent vermindert.
COLTENE war somit zuletzt am Markt 295.10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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