COLTENE Aktie 2534325 / CH0025343259
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Titel COLTENE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in COLTENE von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in COLTENE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit COLTENE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die COLTENE-Anteile bei 45.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 219.780 COLTENE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’241.76 CHF, da sich der Wert einer COLTENE-Aktie am 02.10.2026 auf 46.60 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.42 Prozent zugenommen.
Am Markt war COLTENE jüngst 278.81 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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