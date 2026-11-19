Heute vor 3 Jahren wurde die Clariant-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.73 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Clariant-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.522 Clariant-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (10.75 CHF), wäre die Investition nun 91.62 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 91.62 CHF entspricht einer negativen Performance von 8.38 Prozent.

Der Clariant-Wert an der Börse wurde auf 3.51 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch