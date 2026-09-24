Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Clariant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Clariant-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12.86 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 77.768 Clariant-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Clariant-Anteile wären am 23.09.2026 832.12 CHF wert, da der Schlussstand 10.70 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.79 Prozent abgenommen.
Alle Clariant-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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