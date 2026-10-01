SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde die Clariant-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Clariant-Papier bei 14.52 CHF. Bei einem Clariant-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 688.533 Clariant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 10.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’367.30 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.33 Prozent abgenommen.

Am Markt war Clariant jüngst 3.50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch