Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Clariant-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Clariant-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.06 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.268 Clariant-Papiere. Die gehaltenen Clariant-Papiere wären am 02.09.2026 671.87 CHF wert, da der Schlussstand 10.79 CHF betrug. Das entspricht einer Einbusse um 32.81 Prozent.
Jüngst verzeichnete Clariant eine Marktkapitalisierung von 3.49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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