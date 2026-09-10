Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Clariant eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Clariant-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Clariant-Aktie 13.64 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Clariant-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 733.218 Clariant-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 10.41 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’632.80 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23.67 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Clariant belief sich zuletzt auf 3.48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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