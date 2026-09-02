SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.09.2023 wurden Cicor Technologies-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.00 CHF. Bei einem Cicor Technologies-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.222 Cicor Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 120.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’666.67 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 166.67 Prozent gesteigert.

Alle Cicor Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 560.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch