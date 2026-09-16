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Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190

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Rentable Cicor Technologies-Anlage? 16.09.2026 10:02:28

SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Cicor Technologies-Aktien gewesen.

Cicor Technologies
128.01 CHF 6.56%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Cicor Technologies-Papier bei 23.27 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Cicor Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.297 Cicor Technologies-Aktien. Die gehaltenen Cicor Technologies-Anteile wären am 15.09.2026 525.94 CHF wert, da der Schlussstand 122.40 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 425.94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cicor Technologies belief sich zuletzt auf 536.13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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