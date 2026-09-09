Cicor Technologies Aktie 870219 / CH0008702190
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Titel Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cicor Technologies-Investment gewesen.
Die Cicor Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58.18 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 171.875 Cicor Technologies-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 22’378.12 CHF, da sich der Wert einer Cicor Technologies-Aktie am 08.09.2026 auf 130.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 123.78 Prozent erhöht.
Cicor Technologies wurde am Markt mit 567.59 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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