SPI-Titel Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cham Swiss Properties von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.09.2023 wurde das Cham Swiss Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Cham Swiss Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 571.429 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’200.00 CHF, da sich der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie am 25.09.2026 auf 23.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.00 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Cham Swiss Properties eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. CHF. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Cham Swiss Properties-Aktie auf 23.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch