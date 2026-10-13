SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren bedeutet

Am 13.10.2016 wurde das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 272.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.676 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.71 CHF, da sich der Wert eines Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers am 12.10.2026 auf 5.36 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 19.71 CHF entspricht einer negativen Performance von 98.03 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Börsenbewertung in Höhe von 463.93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch