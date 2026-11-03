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|Lohnendes Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) gewesen.
Am 03.11.2021 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 40.50 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.691 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 5.66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.75 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 86.02 Prozent verkleinert.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 457.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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