SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.11.2021 wurden Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 40.50 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.691 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie auf 5.66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.75 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 86.02 Prozent verkleinert.

Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 457.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch