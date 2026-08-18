Centiel Aktie 2466652 / CH0024666528
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|Rentables Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment?
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 205.20 CHF. Bei einem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.733 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers auf 6.82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332.36 CHF wert. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 332.36 CHF entspricht einer negativen Performance von 96.68 Prozent.
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) wurde am Markt mit 567.69 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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