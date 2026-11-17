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17.11.2026 10:02:05
SPI-Titel Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.48 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 67.568 Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 5.88 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397.30 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 297.30 Prozent.
Der Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 472.81 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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