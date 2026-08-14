SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cembra Money Bank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65.20 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Cembra Money Bank-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 153.374 Cembra Money Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’075.15 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 13.08.2026 auf 85.25 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30.75 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 2.50 Mrd. CHF. Cembra Money Bank-Anteile wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch