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|Cembra Money Bank-Investmentbeispiel
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Cembra Money Bank-Investment gewesen.
Das Cembra Money Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93.65 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 106.781 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Anteile wären am 26.11.2026 8’894.82 CHF wert, da der Schlussstand 83.30 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 11.05 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Cembra Money Bank belief sich zuletzt auf 2.42 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Cembra Money Bank-Aktie bei 45.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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