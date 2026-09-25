SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 74.25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 134.680 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11’690.24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 16.90 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2.53 Mrd. CHF wert. Das Cembra Money Bank-IPO fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Cembra Money Bank-Papiers wurde der Erstkurs mit 45.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch