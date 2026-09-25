Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’969 0.5%  SPI 19’799 0.5%  Dow 51’496 0.3%  DAX 25’435 0.7%  Euro 0.9443 0.2%  EStoxx50 6’311 0.6%  Gold 4’281 0.1%  Bitcoin 69’604 -0.4%  Dollar 0.8281 0.0%  Öl 105.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
On Holding: Ein explosiver Antritt
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Suche...
Plus500 Depot

Cembra Money Bank Aktie 22517316 / CH0225173167

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Cembra Money Bank-Investment? 25.09.2026 10:02:17

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cembra Money Bank
87.72 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cembra Money Bank-Papier bei 74.25 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 134.680 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 86.80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11’690.24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 16.90 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Cembra Money Bank zuletzt 2.53 Mrd. CHF wert. Das Cembra Money Bank-IPO fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Cembra Money Bank-Papiers wurde der Erstkurs mit 45.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cembra Money Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten