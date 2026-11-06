SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cembra Money Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Cembra Money Bank-Papier an diesem Tag bei 63.75 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Cembra Money Bank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 156.863 Cembra Money Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 84.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’192.16 CHF wert. Damit wäre die Investition 31.92 Prozent mehr wert.

Cembra Money Bank wurde am Markt mit 2.47 Mrd. CHF bewertet. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Cembra Money Bank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch