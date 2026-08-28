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Cembra Money Bank Aktie 22517316 / CH0225173167

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Investmentbeispiel 28.08.2026 10:02:25

SPI-Titel Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cembra Money Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cembra Money Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Cembra Money Bank
89.22 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Cembra Money Bank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Cembra Money Bank-Anteile letztlich bei 71.55 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 13.976 Cembra Money Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’247.38 CHF, da sich der Wert einer Cembra Money Bank-Aktie am 27.08.2026 auf 89.25 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.74 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cembra Money Bank bezifferte sich zuletzt auf 2.56 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Papiers belief sich damals auf 45.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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