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Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563

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Profitable Carlo Gavazzi-Investition? 12.10.2026 10:02:29

SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel wäre eine Carlo Gavazzi-Investition von vor einem Jahr heute wert

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Carlo Gavazzi gewesen.

Carlo Gavazzi
158.26 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Carlo Gavazzi-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 159.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6.270 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 1’003.13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 0.31 Prozent.

Carlo Gavazzi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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