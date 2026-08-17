Carlo Gavazzi Aktie 127887756 / CH1278877563
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel Carlo Gavazzi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carlo Gavazzi-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Carlo Gavazzi eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Carlo Gavazzi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 172.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Carlo Gavazzi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 58.140 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Carlo Gavazzi-Aktie auf 156.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’098.84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.01 Prozent verringert.
Carlo Gavazzi war somit zuletzt am Markt 111.01 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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