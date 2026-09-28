Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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28.09.2026 10:02:19
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor 3 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Calida-Aktien verlieren können.
Vor 3 Jahren wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Calida-Anteile an diesem Tag 28.73 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Calida-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.812 Calida-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 12.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 446.29 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 55.37 Prozent vermindert.
Am Markt war Calida jüngst 91.56 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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