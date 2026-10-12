Calida Aktie 12663946 / CH0126639464
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Calida von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Calida-Aktie an diesem Tag bei 30.88 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 3.238 Calida-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Calida-Papiers auf 13.76 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44.56 CHF wert. Mit einer Performance von -55.44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Calida zuletzt 98.39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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