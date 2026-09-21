SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Calida-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.90 CHF. Bei einem Calida-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.194 Calida-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13.54 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97.41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 2.59 Prozent vermindert.

Insgesamt war Calida zuletzt 96.64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch