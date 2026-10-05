SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45.88 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Calida-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 217.949 Calida-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 3’073.08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.10 CHF belief. Mit einer Performance von -69.27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 100.81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch