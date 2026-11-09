SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Calida-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Calida-Anteile an diesem Tag 35.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 28.412 Calida-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 13.92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395.50 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.45 Prozent verringert.

Calida wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99.57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch