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26.10.2026 10:02:25
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Calida-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Calida-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 25.39 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Calida-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 393.822 Calida-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 13.36 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’261.47 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47.39 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Calida eine Marktkapitalisierung von 95.48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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